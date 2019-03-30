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17:31 30.03.2019

НАБУ приобщит материалы журналистов "Схем" к делу о злоупотреблениях должностных лиц ряда облэнерго

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НАБУ приобщит материалы журналистов "Схем" к делу о злоупотреблениях должностных лиц ряда облэнерго

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приобщит аудиозаписи и другие материалы журналистов-расследователей телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" к уголовному производству о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ряда облэнерго.

"Аудиозаписи и другие материалы, обнародованные в расследовании "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" о коррупции в энергетике, приобщат к уголовному производству, которое расследуют детективы НАБУ. Речь идет о деле относительно злоупотреблений со стороны должностных лиц ряда облэнерго, в результате которых интересам государства нанесен ущерб на более чем 1,2 млрд грн путем совершения сделок, противоречивших законодательству в сфере электроэнергетики", - говорится в сообщении НАБУ в Фейсбуке в субботу.

В Бюро указали, что двое из фигурантов сюжета журналистов - председатель правления ЧАО "ХК "Энергомережа" и и.о. генерального директора ПАО "Запорожьеоблэнерго" - уже имеют статус подозреваемых в делах НАБУ. Первого из них разыскали компетентные органы в Германии, и сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" в вышедшей 28 марта передаче утверждали, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

14 июля 2018 года в Германии был задержан Д.Крючков, подозреваемый в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". Вскоре его выпустили под залог в 100 тыс. евро, однако затем он согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

29 марта 2019 года заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова

Теги: #расследование #облэнерго #украина #набу
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