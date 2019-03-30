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17:15 30.03.2019

Зубко указал в е-декларации за 2018 год почти 1,6 млн грн доходов

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Зубко указал в е-декларации за 2018 год почти 1,6 млн грн доходов

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 1 млн 567 тыс. 249 грн доходов.

Согласно е-декларации Г.Зубко, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, вице-премьер задекларировал заработную плату за 2018 год в сумме 613 тыс. 249 грн и получение гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от ПАО "ЖЗОК" на сумму 954 тыс. грн. Его жена задекларировала за предыдущий год 1 млн 991 тыс. 877 грн.

Г.Зубко также имеет 227 тыс. 326 грн на счетах в "Укрсоцбанке" и 76 тыс. 269 грн наличных средств, у его жены на счетах в банке 488 тыс. 898 грн.

Кроме того, вице-премьер одолжил третьим лицам в общей сложности $290,7 тыс., а его жена указала наличие 2,34 млн грн оборотных средств физического лица-предпринимателя.

В е-декларации Г.Зубко указал, что имеет гараж в Житомире площадью 24 кв. м, земельный участок в с.Сингуры Житомирской области площадью 1,8 тыс. кв. м. В совместной собственности с женой Людмилой Зубко, сыном Сергеем Зубко и дочерью Кристиной Зубко вице-премьер имеет квартиру в Житомире площадью 87,28 кв. м.

Он также задекларировал жилой дом в Житомире площадью 221 кв. м, указав, что пользуется им бесплатно, а сам дом принадлежит Любови Зубко, у которой Г.Зубко бесплатно арендует земельный участок в Житомире площадью 903 кв. м.

Жена вице-премьера владеет земельным участком в пос.Гуйва Житомирской области площадью 2 тыс. кв. м и арендует дом отдыха 265,8 кв. м в Киеве.

Г.Зубко имеет часы Ulysse Nardin, картину (акварель) Юрия Химича, а жена – часы и Omega, офорт Павла Макова и коллекцию произведений искусства обозначенных как "техно" Романа Минина.

Кроме того, вице-премьер имеет автомобиль ВАЗ-2109 1989 года выпуска, прицеп "Пчелка" 1990 года выпуска, пользуется на основании гражданско-правового соглашения с ПАО "ЖЗОК" автомобилями Mercedes-Benz GL350 CDI 2013 года выпуска, BMW X6 2010 года выпуска и BMW X5 2016 года выпуска. Его жена владеет автомобилем Toyota RAV4 2006 года выпуска.

Л.Зубко имеет акции ПАО "ЖЗОК" номинальной стоимостью 481 тыс. 756 грн, 90% ООО "Батерфляй К" стоимостью 4 млн грн и 50% ООО "Аркада" стоимостью 52,5 тыс. грн.

Теги: #зубко #доходы #декларация #украина
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