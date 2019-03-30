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17:07 30.03.2019

Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

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Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на Донбассе

Более 260 полицейских обеспечивают охрану избирательных участков на линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в Фейсбуке.

По информации МВД, в прифронтовых районах Донецкой области расположены 2 окружные избирательные комиссии (с.Зайцево, г.Марьинка) и 130 избирательных участков, из них 25 специальных участков для голосования военнослужащих.

На территории Луганской области - 27 избирательных участков на линии разграничения в Попаснянском районе, 27 - в Станично-Луганском и 13 - в Новоайдарском районе.

Для круглосуточной охраны и обеспечения общественной безопасности в день выборов на избирательных участках задействованы максимальные силы полиции, которая несет службу в рамках операции объединенных сил.

Теги: #донецк #полиция #украина #мвд #выборы
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