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15:46 30.03.2019

ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения 23 крымских татар, арестованных в аннексированном Крыму

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ЕС ожидает от РФ немедленного освобождения 23 крымских татар, арестованных в аннексированном Крыму

Европейский Союз ожидает, что Россия немедленно освободит 23 крымских татарина, арестованных судом в Крыму, незаконно аннексированном Россией, и прекратит практику их преследования, обеспечив соблюдение прав человека на полуострове.

Речь об этом идет в заявлении официального представителя Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

Напомнив, что суд на Крымском полуострове постановил, что все 23 крымских татарина, задержанных 27 и 28 марта по обвинению в принадлежности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", будут находиться в предварительном заключении до 15 мая, официальный представитель сказал: "ЕС не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления".

По его словам, недавние задержания, а также предшествующие им обыски частной собственности крымчан "представляют собой последние случаи преследования крымских татар, правозащитников, которые мирно выступали против незаконной аннексии Россией Крымского полуострова".

"Такие действия подтверждают доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором говорится, что "крымские татары по-прежнему несоразмерно страдают от полицейских рейдов и преследуются за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, в судебных процессах, не соответствующих стандартам прав человека". Европейский Союз ожидает, что Российская Федерация прекратит эту практику и предпримет все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы права человека и основные свободы могли осуществляться в Крыму всеми без какой-либо дискриминации", - сказано в заявлении.

 

Теги: #крым #ес #татары #россия #украина
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