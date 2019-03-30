События

15:36 30.03.2019

СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

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СБУ перешла на усиленный режим службы накануне и в день голосования на выборах президента

Служба безопасности Украины работает в усиленном режиме накануне и во время проведения выборов президента страны – бойцы спецподразделения Центра специальных операций (ЦСО) "А" начали патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине.

"Порядок в государстве и покой граждан Украины является важным элементом для обеспечения выборов. Наши спецназовцы, которые встали на защиту Украины с первых минут начала проведения АТО, это очень хорошо понимают", - цитирует пресс-центр СБУ главу спецслужбы Василия Грицака.

По его словам, для патрулирования задействованы также боевые машины и беспилотная авиация.

"Всё это - демонстрация нашей решимости немедленно прекратить какие-либо возможные провокации с целью дестабилизации ситуации в Украине", - добавил В.Грицак.

Он выразил уверенность в том, что выборы в Украине состоятся цивилизованно и спокойно, а СБУ в рамках своей компетенции делает для этого всё необходимое.

Выборы президента Украины состоятся в это воскресенье, 31 марта.

Теги: #грицак #сбу #украина #выборы
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