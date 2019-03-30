Прокуратура через суд настаивает на возвращении в собственность громады Киева насосной станции на Печерске

Киевская местная прокуратура №6 обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском об отмене права собственности на коммунальное имущество и признании недействительным договора купли-продажи насосной станции №4, которая обеспечивает теплоснабжение около 1200 потребителей.

Как сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры Киева, эта станция (площадь около 3 тыс. кв.м) находится на Печерске и является одним из крупнейших энергоснабжающих объектов столицы, обеспечивает теплоснабжение 1176 потребителей, среди которых - 9 школ, 10 детских садов, 18 лечебных заведений, 261 жилой дом и 878 других потребителей центральной части города, в том числе ряд государственных учреждений.

Согласно материалам прокуратуры и Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, несмотря на наличие запретов относительно регистрации права собственности на магистральные тепловые сети, акционерное общество осуществило незаконную регистрацию за собой права собственности на указанное имущество, после чего перепродало его другому субъекту хозяйствования за 17 млн грн.

"Киевская местная прокуратура №6 через суд настаивает на немедленном возвращении энергоснабжающего объекта в собственность столичной громады", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство, досудебное расследование продолжается.