Боевики в субботу обстреляли район Авдеевки

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили один обстрел позиций операции объединенных сил, по предварительной информации, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел со стороны российско-оккупационных войск. (…) По предварительной информации, с начала суток один украинский военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении Минобороны.

Указано, что в 10.20 противник открыл огонь в сторону украинских позиций на подступах к Авдеевке. Обстрел велся со стороны н.п. Спартак и длился около 20 минут.

"В настоящее время ситуация находится под полным контролем подразделений объединенных сил", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.