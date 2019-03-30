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13:54 30.03.2019

Боевики в субботу обстреляли район Авдеевки

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Боевики в субботу обстреляли район Авдеевки

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили один обстрел позиций операции объединенных сил, по предварительной информации, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел со стороны российско-оккупационных войск. (…) По предварительной информации, с начала суток один украинский военнослужащий получил ранение", - говорится в сообщении Минобороны.

Указано, что в 10.20 противник открыл огонь в сторону украинских позиций на подступах к Авдеевке. Обстрел велся со стороны н.п. Спартак и длился около 20 минут.

"В настоящее время ситуация находится под полным контролем подразделений объединенных сил", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

Теги: #боевики #минобороны #украина #авдеевка #оос #донбасс
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