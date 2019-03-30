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13:29 30.03.2019

В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

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В полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона о выборах в Харьковской области, открыто 19 дел

За минувшие сутки полиция зарегистрировала 7 сообщений о нарушениях закона "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области, по одному из них открыто уголовное производство.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области, среди сообщений о нарушениях - подкуп избирателей, информация об обнаружении в списках избирателей квартиры, в которой прописано более 200 человек, о попытке облить зеленкой агитпалатку одного из кандидатов в президенты и регистрации главы поссовета в качестве официального наблюдателя на одном из избирательных участков.

Информация по всем обращениям зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. По всем сообщениям проводится проверка.

Всего, по данным отдела коммуникаций, с начала избирательной кампании в полицию поступило 160 сообщений о нарушениях закона "О выборах президента Украины" на территории Харьковской области.

Открыто 19 уголовных производств, в т.ч. 6 - по ст. 160 (подкуп избирателя), 4 - по ст.296 (хулиганство), по 2 производства - по ст.366 (служебный подлог) и ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и по одному производству - по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя), ст.185 (кража), ст.186 (грабеж), ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК Украины.

Составлено два административных протокола. По 93 заявлениям во время проведения проверки информация о нарушении законодательства не подтвердилась. По другим материалам продолжаются проверки.

Теги: #нарушения #украина #полиция #выборы #харьковская_область
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