В Киеве прошла молитва за сохранение единства Украины

Молитвенное мероприятие "Боже, нам единство подай!" состоялось в субботу утром в центре Киева, возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Как сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко, в молебне приняли участие глава государства с супругой Мариной, члены Кабинета министров Украины, народные депутаты и представители общественности, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Молитву провозгласил глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, а также предстоятели и представители других церквей и религиозных организаций.