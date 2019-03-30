События

12:13 30.03.2019

Теплая и сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

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Теплая и сухая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять относительно теплая и сухая воздушная масса. Без осадков.

Ветер западный, на юге страны северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 12-17 °.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 марта самая высокая температура днем была +22,4 в 1968 году, самая низкая ночью -8,8 в 1929 году.

В понедельник, 1 апреля, в Украине без осадков.

Ветер северный и северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

Теги: #погода #украина
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