СММ ОБСЕ продолжит выполнять свой мандат и содействовать укреплению мира в Украине - Апакан

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан выразил благодарность всем 57 государствам-участникам ОБСЕ за поддержку миссии после принятия консенсусного решения о продлении срока действия мандата СММ еще на один год.

"Миссия будет продолжать выполнять свой мандат и способствовать снижению напряженности и укреплению мира и безопасности в Украине", - цитирует Э.Апакана пресс-служба СММ ОБСЕ.

Как сообщалось, 29 марта постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ в Украине еще на один год. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, председательствующей в ОБСЕ, призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах. Он напомнил, что СММ была уполномочена устанавливать факты конкретных инцидентов и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ, на всей территории Украины.