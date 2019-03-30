В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

В Хмельницкой области задержан заместитель Новоушицкого районного военного комиссара при получении взятки в 15 тыс грн от призывника, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, заместитель районного военного комиссара получил взятку от призывника за предоставление ему отсрочки и непризыв на срочную военную службу.

"В ходе проведения следственных действий неправомерная выгода выявлена и изъята в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.