События

10:44 30.03.2019

В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

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В Хмельницкой области заместитель руководителя военкомата задержан при получении взятки

В Хмельницкой области задержан заместитель Новоушицкого районного военного комиссара при получении взятки в 15 тыс грн от призывника, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, заместитель районного военного комиссара получил взятку от призывника за предоставление ему отсрочки и непризыв на срочную военную службу.

"В ходе проведения следственных действий неправомерная выгода выявлена и изъята в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Теги: #задержание #гбр #украина #взятка #хмельницкая_область #военкомат
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