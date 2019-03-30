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10:22 30.03.2019

Украина в ночь на 31 марта переходит на "летнее время"

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Украина в ночь на 31 марта переходит на "летнее время"

Украина в ночь на воскресенье, 31 марта, переходит на "летнее время" путем перевода стрелок часов на один час вперед в 3 часа ночи.

Это следует из действующего постановления Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года. "На территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед", - говорится в документе.

Как сообщалось, в ночь на 28 октября 2018 года Украина перешла на "зимнее время", переведя стрелки часов на один час назад.

Летнее время используется более чем в семидесяти странах мира, в том числе почти во всех странах ЕС, большая часть которых находится в поясе UTC+1, меньшая – в UTC и UTC+2.

Однако в августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по результатам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени. 26 марта депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали за прекращение изменения времени в странах ЕС весной и осенью, начиная с 2021 года.

В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь. В Украине в 2011 году вслед за РФ также было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.

Теги: #время #украина
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