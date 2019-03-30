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09:38 30.03.2019

МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

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МККК направил 82 тонны корма для животных на временно оккупированную территорию Донбасса

Четыре грузовых автомобиля с кормом для животных от Международного комитета Красного Креста (МККК) проследовали на временно неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 4 грузовых автомобиля от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей временно оккупированных территорий Украины гуманитарный груз (корм для животных) общим весом почти 82 тонны", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в субботу.

Теги: #мккк #животные #украина #донбасс #кормление
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