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08:07 30.03.2019

Судья из Одессы разоблачен на взятке - НАБУ

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Судья из Одессы разоблачен на взятке - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного агентства, совместно с сотрудниками специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины разоблачили при получении взятки судью Малиновского районного суда Одессы, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Детективы НАБУ 29 марта 2019 под процессуальным руководством САП совместно с сотрудниками СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды судью Малиновского районного суда Одессы" – говорится в сообщении, на официальном сайте НАБУ в пятницу.

Служитель фемиды получил неправомерную выгоду в размере $2500 за принятие решения в пользу гражданина по гражданскому делу по решению жилищного спора.

Сотрудники НАБУ продолжают неотложные следственные действия, после чего будет решаться вопрос о сообщении о подозрении.

"Действия указанного судьи предварительно квалифицируются по ч.3 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение") УК Украины" – подытожили в НАБУ.

Теги: #набу #украина #арест #судья
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