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07:59 30.03.2019

Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев

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Формат переговоров остался неизменным, они ведутся между Арменией и Азербайджаном – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным сохранение формата переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Я считаю, что важным является то, что формат переговоров остался неизменным. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это уже было многие годы", - заявил И.Алиев в интервью российскому информагентству ТАСС по итогам состоявшейся в пятницу в Вене встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президент отметил, что переговорному процессу дан новый толчок.

"Мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы от 9 марта, в котором говорится о том, что изменение переговорного формата может быть только по согласию двух сторон. Азербайджанская сторона согласия на это, естественно, не дала. Поэтому в принципе мы вернулись к ситуации, когда нужно продолжать вести субстантивные переговоры", - сказал И.Алиев.

По его словам, главам МИД Азербайджана и Армении даны поручения, и они "в ближайшее время встретятся с тем, чтобы продолжать переговорный процесс, который должен быть ориентирован на результат".

"Как вы знаете, министры иностранных дел провели несколько раундов переговоров. Встреча важна тем, что дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса", - подчеркнул И.Алиев.

Президент Азербайджана отметил обсуждение вопросов, связанных "с укреплением мер доверия, может быть, в рамках контактов между людьми".

"В предыдущее время были контакты между представителями общественности. То есть, пока об этом говорить рано, но что касается гуманитарных вопросов, имеется это в виду. Потому что переговорный процесс должен быть также поддержан, естественно, и гуманитарными акциями", - сказал глава государства.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Теги: #переговоры #карабах #армения #азербайджан
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