Один человек пострадал при ликвидации пожара на территории предприятия по изготовлению армейского обмундирования в Ворзеле – ГСЧС

В пгт Ворзель на предприятии "Темп-2000", специализирующемуся на пошиве армейского обмундирования произошел пожар, в результате которого пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 марта в 20 ч. 05 мин. в пгт Ворзель на территории ООО "Темп-2000" в отдельно стоящем двухэтажном производственно-складском помещении по изготовлению армейского обмундирования возник пожар, в результате которого пострадал 1 человек, который госпитализирован в больницу. 30 марта в 06 час. 45 мин. пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 500 м кв. Причина пожара устанавливается" – говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.