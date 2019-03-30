Боевики НВФ 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 19 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"По сравнению с предыдущими сутками, 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась. В течение суток противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом 16 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм. Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников семь раз: дважды - из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Широкино; из минометов калибра 82 мм - в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное; со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Лебединское; из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Верхнеторецкое; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь" – отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Троицкое, Новоолександровка, Крымское, Попасная, хутор Вильный, Золотое 4.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, четверо боевиков НВФ уничтожены и шестеро получили ранения. Также огнем уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" боевиков.