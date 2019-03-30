Вечером 30 марта в Киеве закроют движение транспорта на Софийской площади и прилегающих улицах

Движение всех видов транспортных средств будет запрещено на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от Ирининской до Большой Житомирской) и в переулке Рыльськом в центре Киева 30 марта с 19:00 по 23:00, при этом в это время будет разрешено сквозное движение по ул.Крещатик, говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №489.

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующее решение принято в связи с проведением церемонии открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине".

В работу некоторых ряда троллейбусных маршрутов будут внесены изменения: троллейбусы маршрутов №№16 и 18 при движении в сторону центра будут поворачивать на ул.Черновола и разворачиваться на Воздухофлотском путепроводе, а маршрут №6 будет сокращен до станции метро "Лукьяновская".

В КГГА сообщили, что фестиваль "Французская весна в Украине" откроется в 20:30 в субботу на Софийской площади воздушно-цирковым уличным действом "Садовница Мю и кинематика флюидов" от французского коллектива Transe Express