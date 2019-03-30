События

05:57 30.03.2019

Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну психотропы – Госпогранслужба

1 мин читать
Гражданин Украины пытался незаконно ввезти в страну психотропы – Госпогранслужба

Пограничники Харьковского отряда при проведении погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка обнаружили, что гражданин Украины пытался незаконно переместить через границу из РФ таблетки психотропного действия.

"На мужчину 1981 года рождения произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск наркотического вещества. Правоохранителями было принято решение о проведении углубленного досмотра вещей, по результатам которого общей осмотровой группой в составе пограничников и представителей фискальной службы в сумке среди личных вещей гражданина было обнаружено 90 таблеток препарата "Редуксин", психотропного действия", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Препараты изъяты в установленном порядке и вместе с владельцем переданы компетентным органам. Мужчине грозит уголовная ответственность в согласно ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #госпогранслужба #украина #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:02 30.03.2019
Житель Змиева проведет 6 лет в тюрьме за развращение падчерицы – прокуратура

Житель Змиева проведет 6 лет в тюрьме за развращение падчерицы – прокуратура

04:58 30.03.2019
Суд взял под стражу подозреваемого в вооруженном нападении на инкассаторский автомобиль ПриватБанка- Аброськин

Суд взял под стражу подозреваемого в вооруженном нападении на инкассаторский автомобиль ПриватБанка- Аброськин

03:59 30.03.2019
Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

03:04 30.03.2019
Прокуратура через суд требует вернуть поссовету Новой Водолаги более 56 га сельхозугодий, незаконно переданных в аренду

Прокуратура через суд требует вернуть поссовету Новой Водолаги более 56 га сельхозугодий, незаконно переданных в аренду

23:44 29.03.2019
В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС

В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС

23:20 29.03.2019
Порошенко: война закончится в тот день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли и последний военнопленный

Порошенко: война закончится в тот день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли и последний военнопленный

22:38 29.03.2019
Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 2,9 млн грн доходов за 2018 год

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 2,9 млн грн доходов за 2018 год

22:09 29.03.2019
Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2018 593,8 тыс. грн доходов

Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2018 593,8 тыс. грн доходов

22:00 29.03.2019
Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год

Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год

18:46 29.03.2019
Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп не против планов по передаче доклада Мюллера конгрессу в апреле

"Желтые жилеты" готовятся к 20-й акции протеста, несмотря на вводимые властями ограничения

Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова - Енин

Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Порошенко рассказал журналистам о комнате, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран

Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА