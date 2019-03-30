Житель Змиева проведет 6 лет в тюрьме за развращение падчерицы – прокуратура

Змиевский райсуд Харьковской области признал виновным 47-летнего местного жителя в развращении малолетней падчерицы.

"Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Обвинен мужчина был по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины.

Как было установлено, отчим начал развращать девочку, когда ей было 8 лет. Это продолжалось почти 2 года - до тех пор, пока девочка не решилась рассказать матери о поступках отчима. После этого мать ребенка обратилась в полицию.