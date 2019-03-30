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04:58 30.03.2019

Суд взял под стражу подозреваемого в вооруженном нападении на инкассаторский автомобиль ПриватБанка- Аброськин

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Суд взял под стражу подозреваемого в вооруженном нападении на инкассаторский автомобиль ПриватБанка- Аброськин

 Дзержинский районный суд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в причастности к разбойному нападению на инкассаторский автомобиль ПриватБанка, которое произошло 21 июля 2016 года в пос. Купянск-Узловой (Харьковская обл), сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня Дзержинский суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей. Но к нему еще много вопросов", - написал В.Аброськин в пятницу вечером на своей странице в Фейсбук.

По его словам, подозреваемый (1978 г.р) был в розыске с 2016 года. В четверг вечером он был задержан в Киеве в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками центрального аппарата подразделений криминальной полиции совместно сотрудниками управления стратегических расследований ГУ Нацполициив  Харьковской области и бойцами специального подразделения ГУ НП в Киевской области.

По информации В.Аброськина, подозреваемый вместе с сообщниками забрали из инкассаторской машины 5,5 млн грн.

Как сообщалось, 21 июля 2016 года в пос.Купянск-Узловой произошло вооруженное нападение на инкассаторскую машину ПриватБанка. По данному факту начато уголовное производство с предварительной квалификацией «разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное организованной группой (ч. 4 ст.187 УК Украины). Следствие ведет Купянский отдел полиции.

В тот же день в пресс-службе ПриватБанка со ссылкой на службу безопасности банка сообщили, что в результате нападения было похищено 2,4 млн. грн и пообещали 100 тыс.грн за информацию, которая поможет задержать нападавших.

По данным правоохранителей, в результате нападения было похищено 4,6 млн.грн.

26 июля 2016 года в Киеве по подозрению в причастности к разбойному нападению на инкассаторский автомобиль был задержан подполковник СБУ. Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, совершенное организованной группой), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины

Теги: #нападение #украина #инкасаторы #харьков
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