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03:59 30.03.2019

Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

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Штат Луизиана официально признал голодомор геноцидом украинского народа – посольство

Американский штат Луизиана официально признал Голодомор в Украине 1932-33 гг. Геноцидом украинского народа и почтил память погибших в этой трагедии украинцев, сообщает в пятницу посольство Украины в США.

"Вслед за более двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Специальная прокламация губернатора ссылается на законы Украины относительно признания Голодомора геноцидом украинского народа и соответствующее законодательство США.

"Поздравляем решения штата Луизиана и благодарим народ США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола режима Сталина", - отметили в посольстве Украины в США.

Теги: #сша #признание #украина #голодомор
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