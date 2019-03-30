Прокуратура через суд требует вернуть поссовету Новой Водолаги более 56 га сельхозугодий, незаконно переданных в аренду

Первомайская местная прокуратура Харьковской области направила в хозяйственный суд области исковое заявление о признании незаконными и отмене приказов Главного управления Госземагентства и признании недействительными и отмене государственной регистрации договоров аренды земель стоимостью более 3,6 млн.грн. на территории пгт Новая Водолага Харьковской области и возвращении участков в распоряжение поселкового совета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, речь идет о 56 га земли сельскохозяйственного назначения на территории Нововодолажского поссовета.

"Участки фермер получил в аренду на 49 лет за счет земель государственной собственности в 2014 году. Однако, эти сельхозземли ГУ Госземагентства в области выделило незаконно, в том числе без проведения предусмотренных действующим законодательством торгов. Поскольку предприниматель уже имел в пользовании более 5 тыс. Га сельскохозяйственных земель, он не имел права на бесплатное получение дополнительных участков", - отметил руководитель местной прокуратуры Роман Травкин.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 593 765 грн доходов.

За 2018 год А.Саенко задекларировал 593 705 грн заработной платы и 60 грн процентов на банковский вклад.

На депозите в ПриватБанке А.Саенко хранит 44 030 грн и имеет наличные средства: $163 тыс. и EUR2,3 тыс.

Согласно е-декларации, А.Саенко имеет в своей собственности две трети квартиры в Боярке общей площадью 43,4 кв. м, земельный участок в Небелице Макаровского района Киевской области площадью 1,2 тыс. кв. м."

Его жена Виктория Саенко задекларировала квартиру в Киеве площадью 74,3 кв. м.

Министр также имеет автомобиль Acura RDX 2007 года выпуска.

Согласно декларации А.Саенко заплатил в 2018 году 21 344 грн в счет основной суммы займа (кредита) ПриватБанка и 717 грн процентов.