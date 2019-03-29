В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС

В Ворзеле Киевской области вспыхнул пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования, сообщает прес-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв", - отметили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 35 чел. и 7 ед. техники.