События

23:44 29.03.2019

В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС

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В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС

В Ворзеле Киевской области вспыхнул пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования, сообщает прес-служба  Государственной  службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв", - отметили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 35 чел.  и 7 ед. техники.

Теги: #предприятие #украина #пожар
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