В Киевской области горит предприятие по изготовлению армейского обмундирования - ГСЧС
В Ворзеле Киевской области вспыхнул пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования, сообщает прес-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"29 марта в 20:05 в пгт Ворзель по ул. Курортная, 15а, в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования возник пожар на площади 1 тыс. 500 м кв", - отметили в ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 35 чел. и 7 ед. техники.