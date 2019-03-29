Порошенко: война закончится в тот день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли и последний военнопленный

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что боевые действия на Донбассе закончатся тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли и последний военнопленный, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Запишите и запомните - война будет закончена в тот же день, когда будет освобожден последний клочок украинской земли, в тот самый день, когда будет освобожден последний военнопленный", - рассказал П. Порошенко в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

Президент обратил внимание на события последних нескольких дней, связанных с арестом крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории АР Крым.

"Двадцать три украинских патриота - двадцать в Крыму и три в Ростове были арестованы за последние несколько дней, заключены в тюрьму только за то, что они не боятся называть себя украмнцами" – отметил глава украинского государства.

"Мы будем бороться за освобождение украинской земли, будем бороться за освобождение украинских пленных и будем бороться и делать все, что от нас зависит, чтобы как можно быстрее пришел мир. Но мир, а не капитуляция", - подчеркнул П. Порошенко.