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22:38 29.03.2019

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 2,9 млн грн доходов за 2018 год

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Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 2,9 млн грн доходов за 2018 год

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подала электронную декларацию об имуществе и доходах за 2018 год, в которой задекларировала 2 млн 885 тыс. 454 грн доходов.

Согласно е-декларации вице-премьера, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, И.Климпуш-Цинцадзе задекларировала заработную плату за 2018 год в сумме 615 717 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 216 тыс. грн и три подарка в не денежной форме от Ореста и Марии Климпуш – 2 053 737 грн.

Ее муж Арчил Цинцадзе задекларировал за 2018 год проценты от Citibank в сумме 2 тыс. 257 грн, от "Банк Кредит Днипро" – 28 тыс. 591 грн, доход от занятия предпринимательской деятельностью в сумме 1 млн 234 тыс. 632 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 66 тыс. грн.

И.Климпуш-Цинцадзе имеет $1 тыс. 630 на депозите, 66 тыс. 124 грн в "Райффайзен Банк Аваль" и $23 тыс. наличных средств, а ее муж - $117 тыс. 444 на депозите в Citibank, 200 тыс. грн в "Банк Кредит Днипро", а также EUR20 тыс. и 270 тыс. грн наличными.

В е-декларации И.Климпуш-Цинцадзе указала, что она имеет квартиру в Киеве площадью 78,01 кв. м, долю в 50% от жилого дома в г.Мукачево Закарпатской области площадью 64,8 кв. м, гараж в Киеве площадью 19,3 кв. м, паркоместо в г.Киев площадью 12,7 кв. м, долю в 50% от квартиры в г.Киев площадью 73 кв. м и владеет квартирой в Киеве площадью 125,3 кв. м.

Также с 2018 года она владеет домом 299,9 кв. м и двумя земельными участками 835 и 573 кв. м в Козине Киевской области.

Ее муж имеет квартиру в Грузии площадью 109,37 кв. м, нежилое помещение в Грузии площадью 86,92 кв. м, мастерскую или технический этаж в Грузии площадью 120 кв. м. Кроме того, у него есть квартира в Грузии площадью 39,31 кв. м, а сама вице-премьер задекларировала как незавершенный объект строительства земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в Мукачево, указав его как наследство.

Также муж вице-премьера задекларировал двое часов Zenith и Breithling.

Кроме того он имеет в Украине долю в 100% в обществе с ограниченной ответственностью "А-Безопасность".

Согласно е-декларации, И.Климпуш-Цинцадзе пользуется автомобилями мужа: Toyota RAV4 2014 года выпуска и Mercedes-Benz GL 350 SDI 4matic 2012 года выпуска.

Теги: #декларация #украина #кабмин
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