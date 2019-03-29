События

22:09 29.03.2019

Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2018 593,8 тыс. грн доходов

1 мин читать
Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2018 593,8 тыс. грн доходов

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 593 765 грн доходов.

За 2018 год А.Саенко задекларировал 593 705 грн заработной платы и 60 грн процентов на банковский вклад.

На депозите в ПриватБанке А.Саенко хранит 44 030 грн и имеет наличные средства: $163 тыс. и EUR2,3 тыс.

Согласно е-декларации, А.Саенко имеет в своей собственности треть квартиры в Боярке общей площадью 43,4 кв. м, земельный участок в Небелице Макаровского района Киевской области площадью 1,2 тыс. кв. м, две трети от другой квартиры в Боярке общей площадью 43,4 кв. м.

Его жена Виктория Саенко задекларировала квартиру в Киеве площадью 74,3 кв. м.

Министр также имеет автомобиль Acura RDX 2007 года выпуска.

Согласно декларации А.Саенко заплатил в 2018 году 21 344 грн в счет основной суммы займа (кредита) ПриватБанка и 717 грн процентов.

Теги: #декларация #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:38 29.03.2019
Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 2,9 млн грн доходов за 2018 год

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 2,9 млн грн доходов за 2018 год

22:00 29.03.2019
Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год

Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год

18:46 29.03.2019
Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

Штабы кандидатов в президенты составили график работы в день голосования и ночь выборов

18:33 29.03.2019
"Нафтогаз" намерен привлечь финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ

"Нафтогаз" намерен привлечь финансирование от МФО для закачки газа в ПХГ

18:32 29.03.2019
В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

18:29 29.03.2019
Около 5 тыс. аптек готовы к работе с программой "Доступные лекарства" через НСЗУ

Около 5 тыс. аптек готовы к работе с программой "Доступные лекарства" через НСЗУ

18:22 29.03.2019
Правительство продлило срок действия пониженного уровня расчета ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный природный газ

Правительство продлило срок действия пониженного уровня расчета ТКЭ и ТЭЦ перед "Нафтогазом" за потребленный природный газ

18:20 29.03.2019
Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

Пресс-центр штаба Порошенко обнародует результаты параллельного подсчета голосов 1 апреля

18:14 29.03.2019
Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

17:56 29.03.2019
Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 10 российских книг

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 10 российских книг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова - Енин

Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Порошенко рассказал журналистам о комнате, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран

Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в находящиеся под оружейным эмбарго ООН страны

Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

Полиция возьмет под охрану все избирательные участки в Украине до конца суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА