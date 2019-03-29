Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова - Енин

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина", бизнесмена Дмитрия Крючкова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Орган досудебного расследования запросил выдачу К., в ближайшее время надеемся на положительные новости. Но всему свое время, не буду опережать события", - сказал Е.Енин, отвечая на вопрос агентства, есть ли у Генпрокуратуры намерения настаивать на экстрадиции Д.Крючкова и нет ли к нему вопросов у украинских правоохранительных органов в связи с обнародованной в СМИ информацией о выводе средств через его компанию "Энергомережа".

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.