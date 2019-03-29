События

21:18 29.03.2019

Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова - Енин

1 мин читать
Генпрокуратура направила в Германию запрос об экстрадиции экс-нардепа Крючкова - Енин

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию экс-депутата Верховной Рады от партии "Батькивщина", бизнесмена Дмитрия Крючкова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу вечером заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Орган досудебного расследования запросил выдачу К., в ближайшее время надеемся на положительные новости. Но всему свое время, не буду опережать события", - сказал Е.Енин, отвечая на вопрос агентства, есть ли у Генпрокуратуры намерения настаивать на экстрадиции Д.Крючкова и нет ли к нему вопросов у украинских правоохранительных органов в связи с обнародованной в СМИ информацией о выводе средств через его компанию "Энергомережа".

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший") в вышедшей вечером 28 марта передаче утверждают, что экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Теги: #гпу #экстрадиция #крючков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 29.03.2019
Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

18:33 28.03.2019
Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

18:26 28.03.2019
Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

17:59 28.03.2019
Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

12:19 27.03.2019
Луценко заявил, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

Луценко заявил, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву

11:58 26.03.2019
Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

Генпрокурор и глава Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ обсудили связанные с избирательным процессом вопросы

13:57 22.03.2019
Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Украине Йованович

12:49 22.03.2019
У Луценко ждут извинений от представителя Atlantic Counsil Ослунда за высказывания о генпрокуроре

У Луценко ждут извинений от представителя Atlantic Counsil Ослунда за высказывания о генпрокуроре

12:01 22.03.2019
В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

В НАБУ сочли абсурдными заявления генпрокурора об их влиянии на выборы в США

12:56 21.03.2019
Кива: Генпрокуратура блокирует работу Нацполиции по предотвращению фальсификаций на выборах

Кива: Генпрокуратура блокирует работу Нацполиции по предотвращению фальсификаций на выборах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

Климпуш-Цинцадзе указала в е-декларации 2,9 млн грн доходов за 2018 год

Министр Кабмина Саенко указал в е-декларации-2018 593,8 тыс. грн доходов

Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год

Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Порошенко рассказал журналистам о комнате, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран

Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА