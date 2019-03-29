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20:51 29.03.2019

Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

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Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

Чуть больше трети американцев считают, что выводы, сделанные в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", оправдывают президента США Дональда Трампа, говорится в опубликованном в пятницу опросе NPR/PBS.

Респондентов попросили ответить на вопрос, основываясь на том, что они видели или слышали о докладе Мюллера. Полный текст доклада пока не опубликован.

В результате, 36% опрошенных заявили, что доклад доказывает невиновность президента. 56% респондентов заявили, что у них все еще остаются вопросы относительно невиновности Трампа. Остальные затруднились ответить.

В то же время, большинство американцев хотели бы увидеть доклад спецпрокурора целиком. Такое мнение выразили 75% опрошенных. 18% считают, что достаточно уже опубликованного краткого отчета генпрокурора США Уильяма Барра.

Больше половины американцев (64%) считают, что Мюллер теперь должен ответить на вопросы Конгресса в связи со своим докладом.

На прошлой неделе стало известно, что Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Барр, изучив доклад Мюллера, направил в Конгресс письмо, в котором говорилось, что спецпрокурор не увидел признаков сговора команды Трампа с РФ.

Демократы из Палаты представителей США настаивают на обнародовании полного доклада Мюллера.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Мюллера.

Опрос был проведен с 25 по 27 марта. В нем приняли участие 938 человек.
 

Теги: #сша #трамп #опрос #мюллер
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