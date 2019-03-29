События

20:27 29.03.2019

Порошенко рассказал журналистам о комнате, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран

1 мин читать
Порошенко рассказал журналистам о комнате, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва до 2014 года могла перехватывать телефонные разговоры между лидерами Украины и других стран.

"До 2014 года Москва имела возможность перехватывать разговоры, которые проводили по конфиденциальной связи, даже если они были не с Москвой. Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами - членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, - она перехватывается и распечатывается Москвой", - рассказал глава государства в пятницу в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко познакомил журналистов с оборудованием ситуативной комнаты президента Украины, из которой он ведет переговоры с руководством США, НАТО, лидерами других стран.

По словам президента, в этом помещении установлено оборудование, которое позволяет ему вести телефонные переговоры по современной защищенной связи.

"Вся связь, которая здесь есть – это связь конфиденциальная. Это- установили наши турецкие коллеги… Это - исключительно для связи с Белым Домом, конфиденциальная связь с Государственным департаментом, правительством США", - сказал П.Порошенко.

Он также уточнил, что в комнате есть связь со штаб-квартирой НАТО, с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

П.Порошенко добавил, что также "есть система шифрования конфиденциальной связи с Германией и рядом других европейских стран".

Теги: #президент #переговоры #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:23 29.03.2019
Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

Нефть дорожает в пятницу, завершает квартал рекордным ростом за десятилетие

19:37 28.03.2019
Порошенко поручил Кабмину подготовить расчеты по ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам

Порошенко поручил Кабмину подготовить расчеты по ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам

09:44 28.03.2019
Более 30 высокопоставленных представителей Национального деминститута из 9 стран будут наблюдать за выборами президента Украины

Более 30 высокопоставленных представителей Национального деминститута из 9 стран будут наблюдать за выборами президента Украины

19:20 27.03.2019
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 18,8%, 2-е и 3-е места занимают Порошенко (15,7%) и Тимошенко (11,5%)

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 18,8%, 2-е и 3-е места занимают Порошенко (15,7%) и Тимошенко (11,5%)

18:33 27.03.2019
Отказ Украины от минского процесса и "нормандского формата" в пользу какого-то другого приведет к снятию санкций с РФ, чего и добивается Путин

Отказ Украины от минского процесса и "нормандского формата" в пользу какого-то другого приведет к снятию санкций с РФ, чего и добивается Путин

18:31 27.03.2019
Переговоры Киева с Москвой без международных партнеров ослабят позиции Украины

Переговоры Киева с Москвой без международных партнеров ослабят позиции Украины

16:58 27.03.2019
Порошенко ожидает, что Украина увеличит количество солнечных батарей собственного производства

Порошенко ожидает, что Украина увеличит количество солнечных батарей собственного производства

07:14 27.03.2019
Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

06:50 27.03.2019
Порошенко мотивирует намерение подать иск против канала "1+1" необходимостью защитить интересы государства

Порошенко мотивирует намерение подать иск против канала "1+1" необходимостью защитить интересы государства

00:47 27.03.2019
Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Порошенко: мой союзник – украинский народ, а оппонент – Путин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

Треть американцев считают, что доклад Мюллера оправдывает Трампа

У каждого избирательного участка в день выборов президента будут дежурить два сотрудника полиции и один спасатель

Премьер Ирландии предупредил о возросшей вероятности Brexit без сделки

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3"

В Черкассах полиция "на горячем" зафиксировала подкуп избирателей

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

Один военный погиб, двое ранены на Донбассе в пятницу

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 10 российских книг

СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в находящиеся под оружейным эмбарго ООН страны

Директор ГБР Труба указал в е-декларации за 2018 год 1,4 млн грн доходов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА