События

18:32 29.03.2019

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

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В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна, пострадал находившийся рядом сварщик

Емкость для хранения зерна взорвалась в Черноморском морском порту, травмирован мужчина, он госпитализирован с ожогами лица, сообщает полиция Одесской области в пятницу.

"По имеющейся информации, взрыв и последующее воспламенение многотонной силосной емкости для хранения зерновых культур произошло во время загрузки зерна. Ожоги получил мужчина, который неподалеку проводил сварочные работы. Предварительная причина взрыва - мелкодисперсная зерновая пыль, которая накопилась в этой емкости", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции и спасатели. После установления обстоятельств события ей будет дана надлежащая правовая квалификация.

Теги: #зерно #взрыв #жертвы #украина #одесская_область #морпорт
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