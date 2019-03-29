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17:56 29.03.2019

Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 10 российских книг

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Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз в Украину 10 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал компаниям ООО "Форс Украина", ООО "Якаб Трейд", ООО "Эльга-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории России 10 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.

Как сообщила пресс-служба комитета, отказ дан на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина", ООО "Якаб Трейд", ООО "Эльга-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ 10 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - указано в сообщении.

Отмечается, что признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти и имперских геополитических доктрин обнаружены в книгах московских издательств ООО "Альпина Паблишер", ООО "Олимп-Бизнес", ООО "Манн, Иванов и Фербер".

"Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских компаний, к которым в Украине применены экономические санкции. Также не разрешено ввозить в Украину с целью распространения переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций", в предисловии к которой российский издатель распространяет цитаты из выступлений президента страны-агрессора Путина", - говорится в сообщении.

Теги: #книги #ввоз #разрешение #россия #украина #госкомтелерадио
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