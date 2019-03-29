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16:19 29.03.2019

СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в находящиеся под оружейным эмбарго ООН страны

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СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в находящиеся под оружейным эмбарго ООН страны

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением СБУ блокировали международный канал поставки Россией вооружений и боеприпасов в страны, в отношении которых действуют санкции ООН.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины, по факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения 36 ракет 5В27Д к ЗРК С-125 "Печора", принадлежащих ОАО "Рособоронэкспорт", оперативники СБУ изъяли арсенал оружия", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

Так, во время санкционированных следственных действий правоохранители помимо упомянутых ракет к ЗРК С-125 дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200кг. Также были обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62.

В СБУ называют показательным тот факт, что военный груз ОАО "Рособоронэкспорт" хранился не в соответствии с наименованием и фактическими изделиями, а только по количеству тары и ориентировочным весом.

"По имеющейся информации РФ использовала украинские порты, как транзитную "базу" для поставок вооружения в третьи страны. С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых "закладок" оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ", - отмечают в пресс-центре спецслужбы.

По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из Украины россияне пытались незаконно вывезти 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса С-125 "Печора".

"В период с 2007 года по нынешнее время служебные лица "Рособоронэкспорта" из Российской Федерации по предварительному сговору со служебными лицами предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ, а именно 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса С-125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием", - сказал генпрокурор.

Он сообщил, что в январе 2019 года было возбуждено уголовное производство. По словам генпрокурора, представители Российской Федерации в 2007 году пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины современнейший ракетный комплекс Российской Федерации.

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что ракетный комплекс был выявлен во время инвентаризации мест хранения, которую проводит Военная прокуратура и СБУ, на предмет наличия неучтенного военного оборудования или имущества двойного назначения. Он отметил, что данное оборудование не стояло на учете и было найдено в одном из морских портов Украины.

Теги: #оружие #сбу #украина #контрабанда #россия
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