События

13:48 29.03.2019

В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

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В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

АО "Укрзализныця" считает причиной схода с рельс семи грузовых вагонов, произошедшего вечером 28 марта, неудовлетворительное содержание путей ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" ("Киев-Днепровское МППЖТ"), сообщила пресс-служба "Укрзалзныци" в пятницу.

Сход заполненных грузовых вагонов 28 марта 2019 года в 22:42 в районе станции Киев-Демеевская произошел из-за неудовлетворительного содержания подъездных путей, не относящихся к хозяйству "Укрзализныци", подчеркивают в компании.

"Указанная инфраструктура находится на балансе ЧАО "Киев-Днепровское МППЖТ", которое не входит в состав "Укрзализныци". По предварительной информации причиной схода стало неудовлетворительное состояние путей вследствие ненадлежащего содержания со стороны владельца", - отмечается в сообщении.

Специалисты "Укрзализныци" ликвидируют последствия схода вагонов. Задержек поездов из-за инцидента не зафиксировано.

Создана комиссия для расследования причин схода.

Как сообщают СМИ, во время инцидента существенно пострадали сами грузовые вагоны, а также повреждено рельсовое полотно.

Теги: #киев #вагоны #укрзализныця #украина
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Интерфакс-Украина
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