Один из подозреваемых в деле по взрывам в Кропивницком пытался покинуть Украину

- Руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении в рамках следствия по факту произошедшего в среду вечером в Кропивницком на газовой автозаправочной станции и близлежащей автостоянке пожара, сопровождающегося серией взрывов.

"Руководителю ООО "Элан-Ви" и главному инженеру этого предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия, то есть по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины", - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины в пятницу.

В сообщении подчеркивается, что инженер ООО "Элан-Ви" был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 КПУ Украины при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до сих пор находится в лечебном учреждении под охраной.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 27 марта в 20.00 в Кропивницком на ул.Киевской на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы Украины по ЧС и водитель автоцистерны.

В четверг, 28 марта, в ГУ Нацполиции Кировоградской области проинформировали о начале уголовного производства по факту ЧП. по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).