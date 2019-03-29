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12:54 29.03.2019

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

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Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

В Гражданской сети "Опора" указывают, что риски реализации незаконных способов воздействия на волеизъявление избирателей, в том числе путем денежного подкупа, остаются чрезвычайно высокими, но единственным основанием для оценки таких действий может быть надлежащим образом сформированная и документированная доказательная база.

"Количество выявленных субъектами избирательного процесса и официально зафиксированных правоохранительными органами инцидентов, имеющих признаки подкупа избирателей, по оценкам "Опоры", несколько меньше, чем объем информационных сообщений, которые публично тиражируются политическими конкурентами", - говорится в обнародованном в пятницу третьем отчете организации по результатам наблюдения за выборами президента Украины в марте.

По мнению наблюдателей, правоохранители должны найти законный баланс между тайной следствия и оперативным информированием общества о результатах расследования обнародованных ими инцидентов по подготовке или совершению подкупа избирателей.

В "Опоре" указали, что согласно принятому в феврале 2019 года разъяснению ЦИК, избиратели имеют право предоставлять агитационные услуги только на безвозмездной основе, за счет средств избирательного фонда кандидата возможна компенсация лишь фактических расходов, которые понесли избиратели при осуществлении агитации (проезд, проживание, телефонная связь и т.д.).

"На практике нет оперативных инструментов проверки обоснованности компенсаций избирателям за понесенные ими расходы при осуществлении агитационной деятельности. С целью усиления финансового контроля и предупреждения возможных технологий материального стимулирования избирателей Верховной Раде Украины целесообразно усилить законодательные положения по соответствующему вопросу накануне очередных выборов народных депутатов Украины", - указали в "Опоре".

Теги: #опора #украина #выборы
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