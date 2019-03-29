События

12:45 29.03.2019

Генпрокуратура не возбуждала дело против прокурора Кулика, об его аресте речь не идет

2 мин читать
Генпрокуратура не возбуждала дело против прокурора Кулика, об его аресте речь не идет

Генеральная прокуратура Украины не регистрировала уголовное производство против прокурора Константина Кулика, который ранее осуществил уведомление о подозрении ряду чиновников с нарушением процессуального законодательства.

"Официально сообщаю: ГПУ не регистрировала уголовное производство против прокурора Константина Кулика. Подчеркиваю: прокурор Кулик не вызывался на допрос, не запланированы обыски у него дома и соответственно – не может идти речь об его аресте", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, 28 марта Л.Сарган сообщила, что прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик осуществил уведомление о подозрении экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-главе администрации президента Украины Борису Ложкину, замглавы администрации президента Алексею Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко без наличия достаточных доказательств, поэтому указанные лица не считаются подозреваемыми.

"Генеральная прокуратура Украины информирует, что так называемое "сообщение" о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К.Стеценко, А.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств, б) поручение старшего группы прокуроров, в) личного вручения. Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором К.Куликом", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

По ее словам, Государственное бюро расследований (ГБР) даст правовую оценку действиям прокурора К.Кулика.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин на своей странице в "Фейсбук" также сообщил, что уведомление о подозрении ряду чиновников было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. "Этому факту в настоящее время дается соответствующая правовая оценка, результаты которой будут озвучены в ближайшее время", - написал он.

Теги: #сарган #кулик #украина #генпрокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 29.03.2019
В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

В Киеве с рельс сошли 7 грузовых вагонов

13:40 29.03.2019
Украинские врачи получили доступ к клиническим руководствам на основе доказательной медицины

Украинские врачи получили доступ к клиническим руководствам на основе доказательной медицины

13:39 29.03.2019
Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

Штампа "Выбыл" в бюллетенях на выборах президента Украины не будет

13:34 29.03.2019
В Украину в выходные придет потепление

В Украину в выходные придет потепление

13:26 29.03.2019
Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

Порошенко не удалось разделить агитационную и должностную активность в ходе избирательной кампании – "Опора"

13:08 29.03.2019
Один из подозреваемых в деле по взрывам в Кропивницком пытался покинуть Украину

Один из подозреваемых в деле по взрывам в Кропивницком пытался покинуть Украину

13:05 29.03.2019
Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

Международные партнеры Украины ожидают демократичных президентских выборов

13:01 29.03.2019
Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

Избирательный штаб Порошенко использовал только демократические методы взаимодействия с избирателями

12:54 29.03.2019
Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

Риски денежного подкупа и другого незаконного влияния на выборы остаются высокими, но для их оценки нужна четкая доказательная база – "Опора"

12:23 29.03.2019
Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева

Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

ПОСЛЕДНЕЕ

В полицию поступило 153 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Харьковской области, возбуждено 18 дел

СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

Суд открыл производство в деле по иску УПЦ (МП) к Минкульту Украины из-за необходимости внесения изменений в устав в части переименования

Минобороны и ВСУ оценивают и испытывают новые образцы "пиксельной" армейской формы из "Gore Tex" и "Windstopper"

Нацсовет по телерадиовещанию выставит на конкурс 16 УКВ-радиочастот в 9 областях Украины

"Укрпрофздравница" заявляет о попытке захвата санатория "Жовтень" под Киевом

Раннее бронирование гостиниц в Украине на летний отдых сократилось на 60%

Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

В Киеве из-за проведения полумарафона 6-7 апреля запретят движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА