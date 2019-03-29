События

12:23 29.03.2019

Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева

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Из-за прибытия тысяч иностранных журналистов и наблюдателей за выборами президента возможны очереди в аэропортах Киева

Накануне выборов президента Украины в страну, в основном через международные аэропорты Киева, прибывают несколько тысяч иностранных журналистов и представителей мониторинговых миссий, в связи с чем возможны задержки при прохождении государственной границы, предупреждают в Госпогранслужбе Украины.

"Уважаемые иностранные журналисты и международные наблюдатели! … Большинство из вас прибывает через аэропорты в Киеве. Соответствующие службы делают все возможное, чтобы ускорить пересечение границы, однако возможные задержки. Просим с пониманием относиться к ситуации. Желаем успешной работы во время ваших миссий", - говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении пресс-службы украинского погранведомства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019г.

Как сообщалось, по состоянию на 27 марта Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #украина #аэропорты #журналисты #выборы #госпогранслужба #наблюдатели
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Интерфакс-Украина
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