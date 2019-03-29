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12:19 29.03.2019

В полицию поступило 153 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Харьковской области, возбуждено 18 дел

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В полицию поступило 153 сообщений о нарушениях избирательного законодательства в Харьковской области, возбуждено 18 дел

На территории Харьковской области за прошедшие сутки полиция открыла 3 уголовных производства в связи с нарушениями закона "О выборах президента Украины".

Как сообщает в пятницу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, два уголовных производства открыты по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины по факту избиения двух волонтеров (32 и 28 лет) от кандидата в президенты Украины.

Также следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины по факту повреждения билборда с предвыборной агитацией по ул.Полтавский шлях.

Всего, по данным отдела коммуникаций областной полиции, с начала избирательной кампании в полицию поступило 153 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на территории Харьковской области. Было открыто 18 уголовных производств, в том числе пять по ст.160 (подкуп избирателя), четыре – по ст.296 (хулиганство), два производства – по ст.366 (служебный подлог) и по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) и по одному производству по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя), ст.185 (кража), ст.186 (грабеж), ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Составлено два административных протокола. По 92 заявлениям во время проведения проверки информация о нарушении законодательства не подтвердилась. По другим материалам продолжаются проверки.

Теги: #нарушения #украина #полиция #выборы #харьковская_область
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