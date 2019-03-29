СБУ прекратила деятельность курируемых из РФ экстремистов, которые должны были создать военные формирования "УНА" и "УПА" для дестабилизации ситуации в Украине

СБУ прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, которое для дестабилизации внутренней ситуации в Украине планировало воспользоваться повышением политической активности населения во время избирательного процесса.

"Сотрудники СБУ установили, что группировка координировалась гражданином США Рустамом Ташбаевым, уроженцем РФ, бывшим курсантом Калининградского высшего военно-морском училища, которого в 2015 году выдворили из Украины за подрывную деятельность. По заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать собственные военные формирования "Украинскую повстанческую армию" ("УПА" - с дислокацией за рубежом) и "Украинскую национальную армию" ("УНА" - с дислокацией в Украине)", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

В спецслужбе рассказали, что на территории Украины процесс создания "УНА" возглавил гражданин Украины Ю.Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и ограбления и привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине.

"Установлено, что в течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб М.Дульським", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что в рамках уголовного производства СБУ задокументировала, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в Украине руководители "УНА" наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ с целью совершения диверсий и срыва мобилизации.

"Русский след в деятельности "УНА" подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых - граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья. В частности правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, содержащих призывы присоединяться к деятельности "УНА", - сообщили в СБУ.

Во время проведения 16 обысков также было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатка, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности.

Глава СБУ Василий Грицак отметил: "Все попытки расшатать ситуацию в Украине, в том числе под прикрытием патриотических лозунгов, обречены на поражение. Служба безопасности Украины выполнит свои задачи по обеспечению безопасности наших граждан во время выборов президента Украины".

В спецслужбе добавили, что по адресу проживания и в автомобиле Ю.Заболотного обнаружили и изъяли охотничий карабин на базе АКМС с признаками переделки, магазины и 500 патронов к нему; травматический пистолет "Форт-12" с патронами; 10 тактических ножей, имеющих признаки принадлежности к холодному оружию.

Помимо этого, по адресу проживания одного из руководителей "УНА" сотрудники спецслужбы выявили охотничий карабин на базе пистолета-пулемета "Taurus" с глушителем, магазины и 80 патронов к нему; магазины к автомату АК; травматический револьвер "Скат"; 2 тактических ножа, имеющих признаки принадлежности к холодному оружию; бронежилет и другое тактическое снаряжение.

По месту жительства руководителя финансовой части "УНА" были обнаружены охотничий карабин на базе АКМС с признаками переделки, магазины и 500 патронов к нему; 2 тактических ножа, имеющих признаки принадлежности к холодному оружию; листовки в поддержку "Движения прямого народовластия" в Украине; тактическое снаряжение.

По месту жительства инструктора по тактической подготовке "УНА" правоохранители выявили карабин на базе АКМС, магазины и 200 патронов к нему; тактическое снаряжение; рации и другие средства связи.

По месту расположения штаба "УНА" была выявлена символика ДПН УНА (флаг, военная форма УНА с эмблемами); автоматы АК-47 - 2 шт .; патроны калибра 7,62 - 200 шт; револьвер "Наган" с патронами - 10 шт; тротиловая шашка - 200 г, пластид - до 200 г; пистолетные патроны калибра 7,62 - 70 шт; балаклавы и тактическое снаряжение.

"Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых состоится совместный брифинг СБУ и Генеральной прокуратуры Украины", - заключили в пресс-центре спецслужбы.