Минобороны и ВСУ оценивают и испытывают новые образцы "пиксельной" армейской формы из "Gore Tex" и "Windstopper"

В Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины рассматривают на предмет перспективности внедрения в войска новых образцов армейской полевой формы из современных текстильных ветро- и водонепроницаемых материалов "Windstopper" и "Gore Tex", сообщает советник министра обороны Юрий Бирюков.

"В кабинете новые образцы, смотрим, щупаем, обсуждаем, спорим. Пираты (начальника ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ - ИФ) Дмитрия Марченко ездят на экспериментальную носку с десантниками, замечания, предложения, улучшения. Повседневная работа. Ну вот дождевик, куртка и штаны. Ну вот зимняя форма, двухкомпонентная куртка и такие же штаны. И расцветка - наша, пиксель. Но шильдик смущает и удивляет. Gore Tex. Дождевик?! Куртка?! Windstopper?! Названия не очень понятные обычному человеку. Но даже не это... Вооруженные силы Украины, расцветка ММ-14. Gore Tex?!", - написал Ю.Бирюков в пятницу утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Советник министра обороны Украины отметил, что это пока тестовые образцы, "первые пробы и прикидки" и опубликовал ряд фотографий соответствующей камуфляжной формы.

"Цена пока "кусается", а бюджет на закупку вещевого обеспечения имеет четкие рамки. Но... Но я вот помню, что в 2015 году мы впервые щупали берцы с мембраной, тогда еще не Gore Tex. А потом мы мечтали о том, что когда-то и в ВСУ у всех будут берцы, с новыми и современными технологиями. И... вот уже третий год мы в таких и ходим… Дорогу осилит идущий. Шаг за шагом. Технология за технологией. Это – Новая армия", - подытожил Ю.Бирюков.

"Gore-tex" – мембранная ткань, основным свойством которой является водонепроницаемость и паровыводимость. Применяется для изготовления специальной одежды и обуви.

Изделия "Gore Windstopper" характеризуются ветронепроницаемостью, водостойкостью и высокой дышащей способностью. Сочетание защитных свойств и паропроницаемости сводит к минимуму охлаждение под действием ветра и снижает при этом риск перегрева во время физической активности. При этом часто используется ткань с долговременной водоотталкивающей способностью (DWR), гарантирующая дополнительные водоотталкивающие свойства.