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11:30 29.03.2019

Нацсовет по телерадиовещанию выставит на конкурс 16 УКВ-радиочастот в 9 областях Украины

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Нацсовет по телерадиовещанию выставит на конкурс 16 УКВ-радиочастот в 9 областях Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил выставить на конкурс 16 радиочастот в УКВ-диапазоне в девяти областях Украины, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, на конкурс выставлены УКВ-частоты в Днепре, Житомире (Андреевка) и Запорожье, Харькове, Хмельницком и Черновцах, в Горохове, Ковеле и Луцке (Подгайцы) Волынской области, Бильмаке и Мелитополе Запорожской области, Белополье и Шостке Сумской области, Бережанах и Шумске Тернопольской области, а также в Изюме Харьковской области.

"Сегодня мы фактически ставим точку и объявляем, по моему мнению, последний конкурс на УКВ-частоты. В него войдут все областные центры, где есть УКВ-частоты, а также новые населенные пункты, выводы на которые мы недавно получили", - цитируются в сообщении слова члена Нацсовета Сергея Костинского.

Конкурсные требования к программной концепции предусматривают, что передачи должны вестись только на украинском языке. Запрещена также ретрансляция программ или использование выходных данных других вещателей. Предельный объем вещания - 24 часа в сутки.

Предложенная мощность вещания - от 0,05 до 2 кВт.

Объявление о конкурсе вскоре будет опубликовано в газете "Голос Украины".

Как сообщалось, ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявлял конкурс на пять радиочастот и девять цифровых программ для регионального вещания в мультиплексе МХ-5.

Теги: #костинский #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #конкурс #украина #радиочастоты
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