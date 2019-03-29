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11:00 29.03.2019

Раннее бронирование гостиниц в Украине на летний отдых сократилось на 60%

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Раннее бронирование гостиниц в Украине на летний отдых сократилось на 60%

Уровень раннего бронирования номеров курортных и городских гостиниц на летний сезон-2019 снизился на 60% по сравнению с 2018 годом, сообщил исполнительный директор управляющей компании Ribas Hotels Group Андрей Маренчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"В предыдущие годы гости наших курортных и городских отелей бронировали номера на летний период в западной и южной частях страны намного раньше. То есть, в январе, феврале и марте мы уже фиксировали предоплаченное бронирование. По состоянию на сегодняшний день мы зафиксировали, что по сравнению с прошлым годом уровень ранней брони упал на 60%. Количество звонков существенно не уменьшилось, но зачастую люди звонят, интересуются ценами, но отказываются бронировать", – сказал он.

При этом 60% гостей городских гостиниц бронируют номера день в день, отметил А.Маренчук.

По его словам, февраль и март были сложными для гостиничного бизнеса, ситуация может несколько улучшиться лишь после первого и второго тура выборов, когда отдыхающие убедятся в безопасности курортов и страны в целом.

"Сейчас мы активно работаем над маркетингом, проводим рассылки раннего бронирования, акции, даже предупреждаем, что делаем возврат средств, если обстоятельства гостя изменятся. Пока они не работают: ни с корпоративными клиентами, ни с иностранными – гостями из Беларуси, Молдовы. Это касается не только одесского региона, но и западного - Моршина, Трускавца, Буковеля, Яремче", – сказал он.

А.Маренчук, считает, что важной задачей остается формирование сильного туристического бренда, способного выдержать последствия негативных новостей.

"Туристический бренд Украины не так силен, как бренды Турции или Египта. Во время военного переворота в Турции там также начались многочисленные возвраты путевок. Но у них настолько сильный бренд, что как только туристы узнали о нейтрализации конфликта, сразу начали бронировать отели. Именно поэтому основная задача сегодня - на уровне государства формировать сильный туристический бренд. Не только для Одессы, но и для всей страны", - подчеркнул А.Маренчук.

Ribas Hotels Group по состоянию на март-2019 управляет 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные отели, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Портфель компании включает бизнес-отель Wall Street Hotel, городскую мини-гостиницу Bortoli (все – Одесса), отельный комплекс "Ричард" (Грибовка), парк-отель "Кипарис" (Южное), мини-отель Seazone (Каролино-Бугаз), сеть молодежных хостелов Friday и др.

Общий номерной фонд сети по состоянию на начало марта-2019 составляет 1424 номеров.

Ribas Hotels Group оказывает услуги комплексного управления, эксклюзивного бронирования, франчайзинга, проектирования.

ООО "Рибас Хотелс Групп" (Одесса) создано в 2017 году.

Согласно данным Единого госреестра, руководителем и владельцем 100% доли в уставном капитале компании является А.Лупашко.

Теги: #статистика #бронирование #лето #украина #отели #ribas_hotels_group #отдых
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