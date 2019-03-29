Журналисты "Схем" обвинили И.Кононенко и братьев Суркисов в причастности к выводу средств из государственных облэнерго

Экс-депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Дмитрий Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко, утверждают журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL".

В вышедшей вечером 28 марта передаче этого совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UΛ:Перший" в подтверждение этого обвинения были продемонстрированы якобы выдержки из записей телефонных разговоров Д.Крючкова с указанными лицами.

На них обсуждались вопросы хоздеятельности государственных облэнерго, в частности АО "Запорижжяоблэнерго" и "Харьковооблэнерго": назначения определенных кандидатур на руководящие должности, действия по срыву собраний акционеров и пр.

"Схемы" направили телефонные записи на экспертизу Национального центра медиа-экспертиз Университета Колорадо (Денвер, США), которая подтвердила высокую вероятность совпадений голосов.

Как сообщил журналистам "Схем" детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Роман Войтюк, на данный момент расследуются уголовные правонарушения о нанесении Д.Крючковым и другими лицами убытков государству путем вывода из государственных облэнерго около 1,4 млрд грн. По словам Р.Войтюка, Д.Крючков действовал не единолично, а по указанию других лиц, личности которых сейчас устанавливает следствие.

Вместе с тем Р.Войтюк отметил, что документальных доказательство о причастности И.Кононенко к указанным противоправным действиям нет, информация о его возможной причастности проверяется, а Игорь и Григорий Суркисы проходят в деле НАБУ как свидетели.

Журналисты "Схем" со ссылкой на НАБУ утверждают, что ПАО "Холдинговая компания "Энергомережа" в 2015 году получило от АО "Запорожжияоблэнерго" (60% акций которого принадлежат государству) право требования долга за э/э с Запорожского титано-магниевого завода, "Днепроспецстали" и Запорожского ферросплавного завода на общую сумму 500 млн грн. "Энергомережа" взыскала с потребителей эти суммы, но облэнерго за полученное право требования долга ничего не заплатила, отмечается в расследовании.

По утверждению "Схем", "Энергомережа" также безвозмездно получила от АО "Черкассыоблэнерго" (государству принадлежит 46% акций) право требования долга за э/э в размере 300 млн грн (с АО "Черкасский "Азот"), а от "Харьковоблэнерго" - на 100 млн грн.

Для того, чтобы получить согласие госкомпаний на заключение указанных сделок по переуступке долгов, Д.Крючков при помощи братьев Суркисов и И.Кононенко лоббировал назначение лояльных руководителей облэнерго, утверждают журналисты. В частности, речь идет о предправления "Запорожьеоблэнерго" Игоре Корнеленкове (разыскивается, предположительно находится за границей), и предправления "Харьковоблэнерго" Владимире Яворском (уголовное дело против которого закрыто).

По информации следователя НАБУ Р.Войтюка, который цитируется в телепередаче, НАБУ подало в суд, добиваясь возврата выведенных через схемы переуступки долга средств, все иски были удовлетворены. На сегодня из заявленных к возмещению 1,4 млрд грн возвращено 150 млн грн, сообщил Р.Войтюк.

В программе "Схемы" также приводятся цитаты из переданного журналистам сообщения Д.Крючкова (который в настоящее время находится в тюрьме в Германии), который утверждает, что И.Конененко выполнял часть договоренностей относительно "Энергомережи" и ее взаимоотношений в государственными облэнерго, а также другими участниками энергорынка, за что получал 50-75% доходов от сделок. В цитируемом в телепередаче сообщении Д.Крючков назвал основным конечным получателем этих доходов президента Петра Порошенко.

Нардеп И.Кононенко, реагируя на обнародованную журналистами информацию, сообщил на своей странице в соцсети Facebook что в четверг, 28 марта, получил запрос от журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" с просьбой предоставить комментарии для их программы расследований, однако программу выпустили в эфир, не дождавшись его ответа.

"Сегодня я получил запрос от журналистов проекта "Схемы: коррупция в деталях" с просьбой ко мне как народному депутату Украины предоставить комментарий для одной из их программ расследований. В письме в редакцию "Радио Свобода" я сообщил, что готов в определенный законом 5-дневный срок официально ответить на любые вопросы журналистов и предложил встретиться в понедельник следующей недели. Однако в этот же день на странице проекта в Facebook появился анонс уже смонтированной программы "Схемы", которая должна была выйти в эфир, но без моих комментариев", - написал И.Кононенко.

"Я убежден, что это – пример манипуляции мнением зрителей и преобразования журналистики в политическую технологию в интересах определенного кандидата в президенты Украины накануне выборов", - добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что журналисты не предоставили ему возможности высказать свою официальную позицию, поэтому он обращается к руководству "Радио Свобода" "дать оценку относительно нарушения авторами программы "Схемы" журналистских стандартов и Кодекса журналистской этики".

Как сообщалось, 14 июля 2018 года в Германии был задержан бывший народный депутат Украины Дмитрий Крючков, подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго". Вскоре его выпустили под залог в 100 тыс. евро, однако затем он согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.