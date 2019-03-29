Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

В период с 18 по 28 марта на Донбассе под руководством командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева прошли проверки боевой службы на позициях, расположенных на переднем крае обороны, в ходе которых состоялись проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделений разведки, артиллерии и контрснайперской борьбы.

"По состоянию на 29 марта во всех подразделениях, выполняющих боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил, усилена бдительность и ведение разведки о заблаговременном разоблачении намерений российско-оккупационных войск, уточнен порядок огневого поражения противника при проведении им провокаций, локальных наступательных действий и в случае более существенного обострения", - сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В информации отмечается, что командующий объединенных сил лично проверил готовность сил и средств бригад на всех угрожающих направлениях, изучил положение и характер действий противника находясь непосредственно на передовой.

"Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по сдерживанию российско-оккупационных войск. Со всеми силами и средствами проведены мероприятия взаимодействия, осуществлено пополнение подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.