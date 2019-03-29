В Киеве из-за проведения полумарафона 6-7 апреля запретят движение транспорта

В Киеве 6-7 апреля в связи с проведением 9-го международного полумарафона запретят движение транспорта на ряде улиц Контрактовой площади, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"6-7 апреля в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) с полумарафона", - говорится в сообщении.

Соответствующая инициатива общественной организации "Беговая Украина" поддержана распоряжением КГГА № 528.

Отмечается, что 7 апреля с 8:00 до 14:40 мероприятия продлятся по маршрутам на 21 км Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного – ул.Игоревская – ул.Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост – ул.Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – ул.Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе – ул.Набережно-Крещатицкая – ул.Игоревская – ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь. На 10 км – Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост – ул.Набережно-Рыбальская - Гаванский мост – ул.Набережно-Крещатицкая – ул.Игоревская – ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Кроме того, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля будет запрещено движение на Контрактовой площади и прилегающих улицах в связи с установкой и демонтажем конструкций для организации и проведения мероприятий. Среди улиц – Межигорская, Спасская, Константиновская, Григория Сковороды, Волошская, Петра Сагайдачного и Андреевская.

"Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.