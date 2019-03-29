События

08:02 29.03.2019

В Киеве из-за проведения полумарафона 6-7 апреля запретят движение транспорта

2 мин читать

В Киеве 6-7 апреля в связи с проведением 9-го международного полумарафона запретят движение транспорта на ряде улиц Контрактовой площади, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"6-7 апреля в Киеве на ряде улиц запретят движение транспорта из-за проведения 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) с полумарафона", - говорится в сообщении.

Соответствующая инициатива общественной организации "Беговая Украина" поддержана распоряжением КГГА № 528.

Отмечается, что 7 апреля с 8:00 до 14:40 мероприятия продлятся по маршрутам на 21 км Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного – ул.Игоревская – ул.Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост – ул.Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) – ул.Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе – ул.Набережно-Крещатицкая – ул.Игоревская – ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь. На 10 км – Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост – ул.Набережно-Рыбальская - Гаванский мост – ул.Набережно-Крещатицкая – ул.Игоревская – ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Кроме того, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля будет запрещено движение на Контрактовой площади и прилегающих улицах в связи с установкой и демонтажем конструкций для организации и проведения мероприятий. Среди улиц – Межигорская, Спасская, Константиновская, Григория Сковороды, Волошская, Петра Сагайдачного и Андреевская.

"Об изменениях в работе маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.

Теги: #киев #полумарафон #украина #ограничение_движения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 29.03.2019
Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

Болгария неизменно поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины и продолжение санкционной политики ЕС против РФ

09:35 29.03.2019
Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

Украинские подразделения имеют всё необходимое для выполнения задач на Донбассе

09:30 29.03.2019
Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

Ярославский вложит $200 млн в принадлежащие ему ДМЗ и "Сухую Балку"

07:17 29.03.2019
За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

06:35 29.03.2019
В Киеве из-за капремонта частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

В Киеве из-за капремонта частично ограничат движение транспорта на Южном мосту

05:46 29.03.2019
За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

04:06 29.03.2019
Суд по делу главы района Харькова, подозреваемой в невнесении в декларацию драгоценностей на 600тыс. грн, вновь перенес подготовительное заседание

Суд по делу главы района Харькова, подозреваемой в невнесении в декларацию драгоценностей на 600тыс. грн, вновь перенес подготовительное заседание

02:37 29.03.2019
В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

01:25 29.03.2019
Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

00:42 29.03.2019
Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму

Кириленко указал в декларации 662,7 тыс. грн доходов за 2018 год

Британский парламент проголосует по юридически обязывающей части сделки по Brexit

Пропуска для пересечения линии разграничения станут выдавать без срока действия

Суд в Симферополе арестовал 23 задержанных накануне крымских татар до середины мая

Почти 40 обращений о нарушениях избирательных прав украинцев поступили на "горячую" линию омбудсмена

Начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области уличен в систематическом взяточничестве - ГБР

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА