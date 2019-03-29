События

07:17 29.03.2019

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики совершили семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, без пострадавших, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещеные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четырежды обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе н.п. Гнутово, дважды - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, из крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь дважды - из минометов калибра 82 мм в районе н.п. вблизи села Крымское, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Станицы Луганской.

По данным украинской разведки, 28 марта три боевика были ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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