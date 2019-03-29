За убийство лопатой злоумышленника приговорили к 7 годам тюрьмы

Красноармейский городской районный суд арестовал 38-летнего жителя Мирнограда за убийство сожителя сестры сроком на семь лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Красноармейская местная прокуратура доказала в суде, что в ноябре 2015 года мужчина решил выяснить отношения с 40-летним бывшим сожителем родной сестры.

Как отмечается, женщина заочно познакомилась с неоднократно судимым мужчиной, когда тот отбывал наказание за совершение разбойного нападения. После возвращения из мест лишения свободы знакомый приехал в Мирноград и поселился у нее, а когда в течение двух лет обещанной семейной идиллии не получилось, женщина указала сожителю на дверь, но тот продолжал за ней ходить, запугивал избиением и даже убийством ее и ее несовершеннолетнюю дочь.

По информации прокуратуры, после очередной жалобы женщины на поведение ее бывшего ее брату, последний взял садовую лопату, пришел ночью к нему в дом и нанес ему ребром лопаты мощный удар в область головы.

"По заключению экспертов, именно это повреждение стало причиной смерти мужчины, которая наступила через несколько дней. Труп был найден на обочине дороги неподалеку с.Московское Покровского района", - добавили в прокуратуре.