События

04:06 29.03.2019

Суд по делу главы района Харькова, подозреваемой в невнесении в декларацию драгоценностей на 600тыс. грн, вновь перенес подготовительное заседание

1 мин читать

Октябрьский районный суд Харькова вновь не смог провести подготовительное заседание по делу главы Новобаварского района города Татьяны Цибульник, подозреваемой в том, что она не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 600 тыс. грн.

"Заседание не состоялось из-за занятости судьи. Заседание перенесено на 18 апреля", - сообщили в четверг корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, Т.Цибульник было объявлено о подозрении 21 июня 2018 года.

"По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Т.Цибульник заявила журналистам, что не владеет такими дорогими украшениями и считает предъявленное ей подозрение попыткой дискредитировать городского голову Геннадия Кернеса и членов его команды.

15 января 2019 года пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что обвинительный акт в отношении Т.Цибульник направлен в Октябрьский райсуд города. Ей инкриминируется ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Теги: #чиновница #декларация #украина #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:37 29.03.2019
В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

В субботу вечером изменится график движения транспорта в связи с проведением фестиваля

01:25 29.03.2019
Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении героям Украины

00:42 29.03.2019
Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

Польша призывает РФ немедленно прекратить обыски и задержание крымских татар

23:47 28.03.2019
Кириленко указал в декларации 662,7 тыс. грн доходов за 2018 год

Кириленко указал в декларации 662,7 тыс. грн доходов за 2018 год

23:27 28.03.2019
"Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента только как официальные наблюдатели

"Нацдружины" будут присутствовать на избирательных участках на выборах президента только как официальные наблюдатели

23:07 28.03.2019
Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

Тимошенко: После выборов Майданов и восстаний не будет

22:55 28.03.2019
Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

Тимошенко против возможного сотрудничества с Бойко

22:42 28.03.2019
Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

Глава Мининформполитики Стець указал в е-декларации 363,1 тыс. грн доходов за 2018 год

22:19 28.03.2019
Пропуска для пересечения линии разграничения станут выдавать без срока действия

Пропуска для пересечения линии разграничения станут выдавать без срока действия

21:41 28.03.2019
Суд в Симферополе арестовал 23 задержанных накануне крымских татар до середины мая

Суд в Симферополе арестовал 23 задержанных накануне крымских татар до середины мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Прокурор Кулик осуществил уведомление о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову и Стеценко без достаточных доказательств - Сарган

Боевики на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет

Завершено расследование по Курченко, сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе 12 чиновникам

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму

Британский парламент проголосует по юридически обязывающей части сделки по Brexit

Почти 40 обращений о нарушениях избирательных прав украинцев поступили на "горячую" линию омбудсмена

Начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда в Луганской области уличен в систематическом взяточничестве - ГБР

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

Друзья Гандзюк провели акцию у Херсонской обладминистрации

Сотрудник Национального института стратегических исследований задержан на взятке - СБУ

Порошенко поручил Кабмину подготовить расчеты по ежегодной 13-й пенсии малообеспеченным пенсионерам

Полиция устанавливает обстоятельства обвала здания в Харькове, в результате которого пострадал человек

Суд может вновь начать рассматривать дело о взрыве в харьковском рок-пабе с самого начала

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА